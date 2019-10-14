Сборная Украины принимает Португалию в 8-м туре отбора к Евро-2020. Смотрите видео голов и обзор матча Украина – Португалия на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Украина – Португалия на "Футбол 24", стартовал в 21:45. В первой встрече сборные разошлись миром 0:0. Всего же в истории противостояния команды по одному разу побеждали и играли вничью, а единственная предыдущая дуэль в Киеве завершилась победой "сине-желтых" 2:1. Фактически это бой за первое место в группе B отбора Евро-2020. Игру транслируют каналы "Украина" и "Футбол 1".

В этом матче сборную Украины для досрочного выхода на Евро-2020 устраивает даже ничья, а в случае поражения судьба путевки на чемпионат Европы решится 17 ноября – тогда подопечные Шевченко сыграют в Белграде против Сербии.

Уже на 6-й минуте Украина открыла счет. Роман Яремчук добил мяч в ворота после удара Кривцова и сейва Патрисиу.

Украина – Португалия: видео гола Яремчука