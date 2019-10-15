Головні новини футболу 14 жовтня: Україна вийшла на Євро-2020, Тернопіль може прийняти фінал Кубка

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин футболу за 14 жовтня.

Україна вийшла на Євро-2020

Збірна України перемогла Португалію в матчі 8-го туру відбору чемпіонату Європи-2020. Ще в першому таймі відзначилися Роман Яремчук та Андрій Ярмоленко, на що чинні чемпіони Європи відповіли лише влучним ударом Роналду з пенальті. 2:1 на користь України – відео голів та огляд матчу.

"Синьо-жовті" кваліфікувались на Євро з першого місця групи B – Андрій Шевченко прокоментував цей успіх своїх підопічних. Вперше у своїй історії наша збірна зуміла вийти на чемпіонат Європи напряму, оминувши плей-офф. Ярмоленко забив за збірну вперше за рік, а Пятов наздогнав Шовковського за кількістю матчів у національній команді.

Єдиний негатив матчу – вилучення Тараса Степаненка, який тепер не зіграє в Сербії у заключному турі відбору. Втім, цей матч вже нічого не вирішує для нас з турнірної точки зору.

Кваліфікація чемпіонату Європи

Англія за крок від виходу на Євро-2020, розгромивши Болгарію. Франція втратила перемогу над Туреччиною та не змогла достроково кваліфікуватися у фінальну стадію.

Сербія обіграла Литву та завдяки Україні зберігає шанси вийти на чемпіонат Європи.

Відомі вже 5 команд, що гратимуть у фінальній частині Євро-2020: Бельгія, Італія, Росія, Польща та Україна.

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