Остап Маркевич возглавил Черноморец

Бывший наставник Агробизнеса Остап Маркевич стал главным тренером одесского Черноморца.

Черноморец назначил на должность нового главного тренера Остапа Маркевича, сообщает официальный сайт клуба.

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Детали сотрудничества с 41-летним тренером не уточняются. Завтра, 15 октября, Маркевич будет представлен игрокам одесской команды.

Отметим, что Остап Маркевич – один из сыновей бывшего наставника Металлиста, Днепра и сборной Украины Мирона Маркевича. В начале октября он покинул пост главного тренера Агробизнеса, который возглавил в июне.

Напомним, что Черноморец с середины сентября находился без главного тренера после того, как отправил в отставку Ангела Червенкова. Сейчас "моряки" занимают одиннадцатую место в турнирной таблице Первой лиги, имея в активе 14 очков в 12 матчах.

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