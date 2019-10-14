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Остап Маркевич возглавил Черноморец

15:56 117 Читати українською
Остап Маркевич возглавил Черноморец
Остап Маркевич / фото ФК Агробизнес

Бывший наставник Агробизнеса Остап Маркевич стал главным тренером одесского Черноморца.

Черноморец назначил на должность нового главного тренера Остапа Маркевича, сообщает официальный сайт клуба.

Маркевич заступился за своего сына после увольнения из Агробизнеса и обвинил во всем президента клуба

Детали сотрудничества с 41-летним тренером не уточняются. Завтра, 15 октября, Маркевич будет представлен игрокам одесской команды.

Отметим, что Остап Маркевич – один из сыновей бывшего наставника Металлиста, Днепра и сборной Украины Мирона Маркевича. В начале октября он покинул пост главного тренера Агробизнеса, который возглавил в июне.

Напомним, что Черноморец с середины сентября находился без главного тренера после того, как отправил в отставку Ангела Червенкова. Сейчас "моряки" занимают одиннадцатую место в турнирной таблице Первой лиги, имея в активе 14 очков в 12 матчах.

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Черноморец Черноморец Первая лига Остап Маркевич Остап Маркевич Агробизнес Агробизнес
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