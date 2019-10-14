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Кубок Украины: УАФ назвала неожиданного кандидата на проведение финального матча

17:31 219 Читати українською
Кубок Украины: УАФ назвала неожиданного кандидата на проведение финального матча
Тайсон с трофеем турнира / Фото ФК Шахтер

Состоялось заседание Исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола.

УАФ настроен расширять геграфию проведения топ-матчей в Украине. Ключевой поединок Кубка Украины сезона 2019/20 может пройти в Тернополе, сообщает официальный сайт организации.

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Стадион Тернопольского городского стадиона, как место для проведения ключевого матча турнира – уже согласован на местном уровне. Члены исполкома предварительно поддержали кандидатуру Тернополя.

Напомним, финалы четырех предыдущих турниров прошли во Львове, Харькове, Днепре и Запорожье.

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Тернопольский городской стадион Кубок Украины футбольные стадионы
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