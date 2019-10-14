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Украина – Португалия: Яремчук забивает быстрый гол в матче отбора Евро-2020 – Шевченко угадывает с кадрами

22:00 139 Читати українською
Украина – Португалия: Яремчук забивает быстрый гол в матче отбора Евро-2020 – Шевченко угадывает с кадрами

Украина и Португалия сыграют в 8-м туре квалификации Чемпионата Европы 2020. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
 
6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко

Матч, как и онлайн-трансляция Украина – Португалия на "Футбол 24", стартовал в 21:45. В первой встрече сборные разошлись миром 0:0. Всего же в истории противостояния команды по одному разу побеждали и играли вничью, а единственная предыдущая дуэль в Киеве завершилась победой "сине-желтых" 2:1. Фактически это бой за первое место в группе B отбора Евро-2020. Команда Шевченко выйдет на Евро-2020, если по крайней мере не проиграет португальцам, или в параллельной игре Сербия потеряет очки. Португалия также может получить сегодня путевку на Чемпионат Европы. Для этого Роналду и Ко должны обыграть украинцев, а сербы – не обыграть Литву.

Украина – Португалия: онлайн-трансляция матча отбора Евро-2020

Первый момент организовывает Малиновский на 2-й минуте. Пас в разрез на Яремчука, но Роман не слишком сильно пробил в нижний угол – Патрисиу без проблем взял. Экс-форвард Динамо открыл счет быстрым голом. Кривцов выиграл верховую борьбу, вратарь парировал, а Яремчук пробивал уже в пустые. Отмечаем подачу Марлоса с углового и голевое чутье Романа, а заодно и Андрея Шевченко, который выпустил его вместо Мораеса. У португальцев на старте встречи только 2 навесы Роналду со штрафной по левому флангу. Сначала Данилу не лучшим образом подстроился под мяч, а затем Ярмоленко и Яремчук были на чеку.

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Украина – Португалия: анонс матча отбора Евро-2020
08:00
2472
Теги
Украина - Португалия Украина Украина Сборная Украины Главное Евро-2020 Португалия Португалия
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