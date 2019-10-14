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Экс-наставник Шальке Тедеско возглавил Спартак

18:49 140 Читати українською
Экс-наставник Шальке Тедеско возглавил Спартак
Доменико Тедеско / ФК Спартак

Московский Спартак определился с заменой Олегу Кононову в должности главного тренера. Новым наставником "красно-белых" стал Доменико Тедеско.

34-летний немец подписал контракт с москвичами, сообщает официальный сайт клуба.

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Тедеско подписал со Спартаком соглашение до конца сезона 2020/21. Финансовые детали контракта пока неизвестны. Российская пресса предполагает, что специалист будет зарабатывать 1,5 млн евро за сезон. Спартак стал третьим клубом в тренерской карьере Тедеско. В данный момент самый титулованный клуб России занимает лишь 12-е место в РФПЛ.

Ранее Доменико Тедеско тренировал Эрцгебирге и Шальке, в котором выступал украинец Евгений Коноплянка. С гельзенкирхенцами он финишировал 2-м в Бундеслиге в дебютный сезон, но провалил кампанию 2018/19 и был уволен в марте.

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