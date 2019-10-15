Украина – Португалия: послематчевая пресс-конференция Андрея Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился впечатлениями от победы над Португалией (2:1) и досрочного выхода на Евро-2020.

"Очень много эмоций. Я счастлив! Хочу поблагодарить Киев и всю Украину за сегодняшнюю поддержку. Стадион дал импульс на последние минуты, когда мы остались в меньшинстве. Я увидел настоящих львов, горжусь своими футболистами! За 3 года они влюбились в нашу идею. Я счастлив и благодарен им за такой футбол и такую ​​самоотдачу.

Украина – Португалия – 2:1 – видео голов

Хочу поблагодарить португальцев за высококлассный футбол. Думаю, зрителям было приятно смотреть этот матч. Мы играли на равных с такой командой – это вдвойне приятно.

И главное – я свое обещание сдержал!

Обыграли чемпионов Европы и теперь сами замахнемся на чемпионство? Думаю, что эта планка очень высокая, к этому надо идти постепенно.

Мы играли дома и первый тайм провели вообще роскошно. Наконец команда забила со стандарта. По-моему, это первый такой гол. То есть наши бессонные ночи и наша работа не прошла даром, наконец это дало результат.

Замены? Мы смотрели уже по ходу встречи. Сколько мог выдержать Миколенко – столько мы держали его на поле. Ярмоленко оставался в игре, чтобы хоть как-то оттянуть атаки португальцев.

У сборной Португалии столько высококлассных футболистов, любой стартовый состав меня бы не удивил. Разве, если бы Криштиану Роналду не вышел с первых минут. У них сейчас прекрасное поколение молодых футболистов, которое будет прогрессировать рядом с Криштиану.

Оригинальное празднование после игры? Конечно, это экспромт. Всегда вместе с болельщиками нечто подобное организуем. Хотели поблагодарить болельщиков, которые нас роскошно поддержали.

В раздевалке все замечательно. Все футболисты счастливы, радостны! Сейчас мы все вместе поедем, где-нибудь поужинаем. Позволю им расслабиться. А уже с завтрашнего дня каждый займется клубными делами.

На что способна Украина на Евро-2020? Сейчас об этом еще рано говорить. Надо дождаться жеребьевки, узнать соперников. Посмотрим на молодых футболистов, которые подрастают. По горячим следам можно говорить только о квалификации. Задачу на чемпионат Европы будем ставить уже тогда, когда начнем подготовку, когда узнаем соперников, когда будем знать, в каком состоянии туда поедем", – сказал Шевченко на послематчевой пресс-конференции.

Украина обыграла Португалию в меньшинстве и героически вышла на Евро-2020 с первого места