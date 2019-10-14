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Евро-2020, квалификация: Англия эффектно оформила выход из группы, Франция и Турция разошлись миром

23:43 73 Читати українською
Евро-2020, квалификация: Англия эффектно оформила выход из группы, Франция и Турция разошлись миром
Франция пока не вышла на Евро-2020

Состоялись поединки 8-го тура отбора на чемпионат Европы-2020 в группах А и H. Сборная Англии квалифицировалась на континентальный форум.

Евро-2020, квалификация

Группа А

Болгария – Англия – 0:6

Голы: Рашфорд, 7, Баркли, 20, 32, Стерлинг, 45+4, 69, Кейн, 85

Косово – Черногория – 2:0

Голы: Ррахмани, 10, Мурики, 35

Группа H

Франция – Турция – 1:1

Голы: Жиру, 76 – Айхан, 82

Исландия – Андорра – 2:0

Голы: А. Сигурдссон, 38, Сигторссон, 65

Молдова – Албания – 0:4

Голы: Чикалеши, 22, Баре, 34, Траши, 40, Манай, 90

В группе А Англия на выезде противостояла Болгарии. Британцы могли досрочно квалифицироваться на Евро еще на прошлой неделе, но помешало выездное поражение от Чехии. Впрочем, победа над болгарами, которые уже потеряли шансы, позволяла "трем львам" решить задачу выхода из группы.

И эту задачу Англия выполнила еще в первом тайме. Голы Рашфорда (забил классным ударом в дальний угол) и Стерлинга, а также дубль Баркли сняли все вопросы о победителе еще до перерыва. Во втором тайме тот же Стерлинг и Кейн поставили точку в поединке. Англия – на чемпионате Европы.

В параллельном матче стостоялось балканское дерби – Косово принимало Черногорию. Хозяева еще сохраняли шансы выйти на чемпионат Европы, тогда как черногорцы потеряли турнирную мотивацию. Выиграли те, кому было нужнее – косовары победили 2:0 и занимают 3 место в группе. Отставание от Чехии – всего 1 очко.

Также прошли 3 поединка группы H, в которой перед этим туром была запутанная турнирная ситуация. Турция и Франция, которые встречались между собой, имели по 18 очков, на 6 меньше набрала Исландия, принимавшая Андорру.

Действующие чемпионы мира расписали ничью с турками и отложили вопрос выхода на Евро на ноябрь. Исландия уверенно обыграла Андорру и сохраняет шансы – отставание от турок и французов составляет 4 очка. Албания на выезде без проблем разобралась с Молдовой.

blog_ava
Украина – Португалия: где смотреть матч отбора к Евро-2020
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