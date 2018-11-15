Главные новости футбола 14 ноября: Реал может отправить Лунина в Райо Вальекано, сборная Украины потеряла защитника

Лунин может перейти в Райо Вальекано

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 14 ноября.

Потенциально новый вызов Лунина

Голкипер сборной Украины и мадридского Реала Андрей Лунин может перейти уже в третий клуб за каких-то полгода. Экс-игрок луганской Зари, который не входит в планы главного тренера Леганеса Маурисио Пеллегрино, находится на радаре в Райо Вальекано, информируют испанские СМИ.

Реал серьезно обеспокоен ситуацией Лунина, который страдает в Леганесе от недостатка игровой практики. Королевский клуб собирается разорвать арендное соглашение с "пепинерос" и подыскать экс-голкиперу Зари команду, где бы он регулярно выходил на поле и набирался опыта. Райо – одно из приоритетных вариантов для "бланкос".

Футбол 24 "также выяснил, как Андрей Шевченко мог бы помочь Лунину получить игровую практику в Леганесе.

Сборная Украины продолжает подготовку к Словакии

Защитник Луго Василий Кравец покинул расположение сборной Украины из-за травмы. По предварительным прогнозам, футболист не сможет выходить на поле в течение 7-10 дней.

Между тем, Александр Караваев признался, что Шевченко готовит новые тактические схемы в игре национальной команды. Зато Роман Яремчук пожаловался на украинский холод.

Одну из тренировок сборной Украины перед матчем против Словакии посетил Руслан Ротань.

Тренерские отставки и назначения

Экс-наставник Лестера Клаудио Раньери вернулся в АПЛ. Итальянский специалист возглавил Фулхэм. После 12 туров лондонский клуб с 9 очками замыкает турнирную таблицу Премьер-лиги.

Юрий Вирт официально покинул пост главного тренера винникивского Руха. Срок действия контракта со специалистом завершился и стороны решили не продолжать сотрудничество. Новым главным тренером Руха может стать известный специалист Леонид Кучук.