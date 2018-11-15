Головні новини футболу 14 листопада: Реал може відправити Луніна у Райо Вальєкано, збірна України втратила захисника

Лунін може перейти в Райо Вальєкано

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 14 листопада.

Потенційно новий виклик Луніна

Голкіпер збірної України та мадридського Реала Андрій Лунін може перейти вже у третій клуб за якихось півроку. Екс-гравець луганської Зорі, який не входить у плани головного тренера Леганеса Маурісіо Пеллегріно, перебуває на радарі у Райо Вальєкано, інформують іспанські ЗМІ.

Реал серйозно занепокоєний ситуацією Луніна, який страждає у Леганесі від браку ігрової практики. Королівський клуб збирається розірвати орендну угоду з "пепінерос" та підшукати екс-голкіперу Зорі команду, де б він регулярно виходив на поле і набирався досвіду. Райо – один з пріоритетних варіантів для "бланкос".

Футбол 24" також з'ясував, як Андрій Шевченко міг би допомогти Луніну отримати ігрову практику в Леганесі.

Збірна України продовжує підготовку до Словаччини

Захисник Луго Василь Кравець покинув розташування збірної України через травму. За попередніми прогнозами, футболіст не зможе виходити на поле протягом 7-10 днів.

Тим часом, Олександр Караваєв зізнався, що Шевченко готує нові тактичні схеми у грі національної команди. Натомість Роман Яремчук поскаржився на український холод.

Одне з тренувань збірної України перед матчем проти Словаччини відвідав Руслан Ротань.

Тренерські відставки та призначення

Екс-наставник Лестера Клаудіо Раньєрі повернувся в АПЛ. Італійський фахівець очолив Фулхем. Після 12 турів лондонський клуб з 9 очками замикає турнірну таблицю Прем'єр-ліги.

Натомість Юрій Вірт офіційно покинув посаду головного тренера винниківського Руха. Термін дії контракту з фахівцем завершився і сторони вирішили не продовжувати співпрацю. Новим головним тренером Руха може стати відомий фахівець Леонід Кучук.