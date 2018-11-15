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Василий Кравец покинул расположение сборной Украины из-за травмы

14 ноября 21:30 49 Читати українською
Василий Кравец покинул расположение сборной Украины из-за травмы
Василий Кравец / соцсети

В национальной команде подтвердили травму защитника Луго Василия Кравца.

Вчера во время открытой тренировки Кравец совершил резкое движение и получил защемление мышцы поясничного отдела. По оценке главного врача сборной Украины Артура Глущенко, такое повреждение вызывает отсутствие физической активности игрока в течение 7-10 дней.

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Поэтому Кравец возвращается в расположение своего клуба, где пройдет курс реабилитации, сообщает пресс-служба ФФУ.

Напомним, 16 ноября Украина сыграет на выезде заключительный для себя матч Лиги наций против Словакии. Начало встречи в 21:45.

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Лига наций5 тур

Словакия - Украина: Пятница 16 ноября 2018

Словакия
до матча
1
дн
:
21
час
:
13
мин
Украина
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Теги
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