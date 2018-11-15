Василий Кравец покинул расположение сборной Украины из-за травмы

Лига Европы — 14 нояб 108
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Ворскла – Арсенал: УЕФА не накажет полтавчан проведением матча без зрителей
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"Легко тренувати Реал, якщо твоє ім'я Зінедін": Марадона – про Мессі і Роналду, та чому Моурінью кращий за ГвардіолуМир — 14 нояб 387
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Вирт покинул Рух, проработав в клубе меньше двух месяцевПервая лига — 14 нояб 386
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Челси могут запретить осуществлять трансферы – очередные детали расследования Football LeaksАнглия — 14 нояб 207
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Почему Шевченко может помочь Лунину получить игровую практику в ЛеганесеИспания — 14 нояб 691
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