Василий Кравец покинул расположение сборной Украины из-за травмы

В национальной команде подтвердили травму защитника Луго Василия Кравца.

Вчера во время открытой тренировки Кравец совершил резкое движение и получил защемление мышцы поясничного отдела. По оценке главного врача сборной Украины Артура Глущенко, такое повреждение вызывает отсутствие физической активности игрока в течение 7-10 дней.

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Поэтому Кравец возвращается в расположение своего клуба, где пройдет курс реабилитации, сообщает пресс-служба ФФУ.

Напомним, 16 ноября Украина сыграет на выезде заключительный для себя матч Лиги наций против Словакии. Начало встречи в 21:45.

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