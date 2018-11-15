Ротань посетил тренировку сборной Украины накануне матча против Словакии

Экс-капитан сборной Украины Руслан Ротань сегодня посетил тренировочное занятие "сине-желтых".

Приятной неожиданностью для сине-желтых стал визит на вечернее занятие одного из трех "сотников" национальной команды Руслана Ротаня, который свой сотый матч за сборную сыграл еще весной этого года, а завершает 2018-й на посту тренера, информирует официальный сайт ФФУ.

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Те ребята, которые бок о бок с Русланом защищали цвета главной команды, тепло обнялись с Русланом, в том числе и главный тренер Андрей Шевченко.

На завтра у команды – перелет в Словакию. На 12.00 назначено вылет из аэропорта Борисполь в Братиславу с последующим переездом в Трнаву. Завтра же футболисты испытывают газон стадиона имени Малатинського.

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