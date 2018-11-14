toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
СБОРНАЯ УКРАИНЫ СЛОВАКИЯ - УКРАИНА ЛИГА НАЦИЙ

Раньери официально возглавил Фулхэм

12:01 98 Читати українською
Раньери официально возглавил Фулхэм
Клаудио Раньери / Фото Reuters

Итальянский специалист Клаудио Раньери стал главным тренером Фулхэма.

Руководство Фулхэма уволило сербского специалиста Славишу Йокановича с поста главного тренера, и назначило на его место Клаудио Раньери, сообщает официальный сайт клуба.

Фанат Кройфа, який обіграв Барселону та Реал і може стати "другим Гвардіолою" для Зінченка – чим особливий Кіке Сетьєн

Ранее 67-летний итальянец тренировал такие известные клубы, как Наполи, Валенсию, Атлетико, Челси, Ювентус, Интер, Рому, Монако и Лестер. Стоит отметить, с последним Раньери становился чемпионом Англии.

Как заявляет владелец Фулхэма Шахид Хан, с Раньери заключен контракт на несколько лет – его подробности пока не объявлены.

После 12 туров лондонский клуб с 9 очками замыкает турнирную таблицу Премьер-лиги.

Теги
Главное Фулхэм Фулхэм Англия Трансферы Трансферы Чемпионата Англии Клаудио Раньери Клаудио Раньери Англия Англия Славиша Йоканович Славиша Йоканович
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
1
час
:
42
мин
Казахстан
17:00
Латвия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук