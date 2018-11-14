Раньери официально возглавил Фулхэм

Итальянский специалист Клаудио Раньери стал главным тренером Фулхэма.

Руководство Фулхэма уволило сербского специалиста Славишу Йокановича с поста главного тренера, и назначило на его место Клаудио Раньери, сообщает официальный сайт клуба.

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Ранее 67-летний итальянец тренировал такие известные клубы, как Наполи, Валенсию, Атлетико, Челси, Ювентус, Интер, Рому, Монако и Лестер. Стоит отметить, с последним Раньери становился чемпионом Англии.

Как заявляет владелец Фулхэма Шахид Хан, с Раньери заключен контракт на несколько лет – его подробности пока не объявлены.

После 12 туров лондонский клуб с 9 очками замыкает турнирную таблицу Премьер-лиги.