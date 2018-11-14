Лунин может перейти в Райо Вальекано – македонец дает украинцу шанс

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин может перейти уже в третий мадридский клуб за каких-то полгода.

Лунин, который не входит в планы главного тренера Леганеса Маурисио Пеллегрино, может сменить клубную прописку уже ближайшей зимой. 19-летний голкипер снова находится на радаре в Райо Вальекано, информирует El Gol Digital.

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Мадридский клуб, недоволен игрой своих вратарей Столе Димитревски и Альберто Гарсии, собирается подписать зимой нового голкипера. Андрей Лунин вроде бы находится на вершине трансферного листа "пчел", которые намерены арендовать украинца минимум до конца нынешнего сезона.

Переход Лунина в Райо Вальекано существенно приблизил Столе Димитревски. Македонец получил шанс в матче против Вильярреала (2:2), заменив 33-летнего ветерана Альберто Гарсию, и запомнился очень неуверенной игрой. Именно неудачный поединок в исполнении дублера Гарсии окончательно убедил боссов команды с Эстадио Вальекас выйти на трансферный рынок в поисках вратаря.

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Ранее сообщалось, что Реал серьезно обеспокоен ситуацией Лунина, который страдает в Леганесе от недостатка игровой практики. Королевский клуб собирается разорвать арендное соглашение с "пепинерос" и подыскать экс-голкиперу Зари команду, где бы он регулярно выходил на поле и набирался опыта.

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Райо Вальекано нажил себе в Украине немало хейтеров из-за инцидента с Романом Зозулей. Бывший форвард Днепра зимой 2017 года подписал контракт с "пчелами", но был вынужден немедленно покинуть команду из-за агрессивных ультрас, которые обвинили украинца в нацизме.