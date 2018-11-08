Лунин может покинуть Леганес зимой – Реал определился с будущим украинца

Голкипер Реала Андрей Лунин, выступающий за Леганес на правах аренды, в ближайшее время может снова сменить клуб.

Реал, разочарованный ситуацией 19-летнего украинца в Леганесе, планирует уже зимой вернуть его из аренды, информирует AS.

Почему Лунин хорошо сделал, не оставшись в Реале – парадокс украинского вратаря, установившего рекорд

За два месяца до открытия трансферного окна королевский клуб попытается подыскать Лунину новую команду, которая предоставила бы Реалу гарантии регулярной игровой практики для экс-голкипера луганской Зари.

Руководство Реала вроде как сильно обеспокоено развитием карьеры вратаря сборной Украины. "Бланкос" надеялись, что на Бутарке он получит достаточно минут и наберется необходимого опыта выступлений в испанском чемпионате. Однако до сих пор Андрей отыграл за Леганес только один матч в Кубке Короля против Райо Вальекано.

Лунин дебютировал за Леганес: худшая оценка в матче и 2 пропущенных гола после трех ударов в створ

Наставник Леганеса Маурисио Пеллегрино вроде как поставил Реал перед фактом, что Куэльяр останется первым номером, а Лунин может рассчитывать на свой шанс только в Кубке Испании. Аргентинского специалиста даже не пугает штраф, который "пепинерос" придется выплатить "бланкос" за простой украинца.

Принимая во внимание то, что Леганес расписал с Райо Вальекано результативную ничью (2:2) в первом матче 1/16 Кубка Испании и может покинуть турнир уже в декабре, Лунин, оставшись на Бутарке, рискует провести на скамейке запасных практически весь сезон. Именно поэтому Реал решил разорвать арендное соглашение и начать поиски новой команды для украинца.

Также отмечается, что несмотря на свою сложную ситуацию Лунин работает на тренировках Леганеса с большим профессионализмом. Он ни разу не высказывал тренеру или партнерам по команде свое недовольство.

"Ситуация Лунина – это позор": Леганес готов платить штраф за "простой" украинца – фанаты Реала сходят с ума от злости