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Почему Шевченко может помочь Лунину получить игровую практику в Леганесе

12:34 112 Читати українською
Почему Шевченко может помочь Лунину получить игровую практику в Леганесе
Андрей Лунин / фото: ФФУ

Голкипер Леганеса Андрей Лунин после своего дебюта в чемпионате Испании может рассчитывать и на выход на поле в дальнейших матчах. Впрочем, не все так просто – не все зависит от украинца.

В матче 12 тура Ла Лиги Андрей Лунин довольно неожиданно дебютировал за Леганес в чемпионате Испании. Основной голкипер команды Иван Куэльяр получил травму, вместо него на последние минуты поединка вышел украинец и сохранил свои ворота "сухими".

Лунину не нужно питать лишних надежд после дебюта в Примере – травма конкурента не серьезная

Несмотря на опасения, травма Куэльяра оказалась не слишком серьезной, однако существует большая вероятность, что 34-летний голкипер пропустит как минимум поединок 13 тура Примеры против Алавеса (23 ноября), а потому перед наставником Леганеса Маурисио Пеллегрино может возникнуть дилемма – кому доверить место в воротах в этой игре, сообщает AS.

В таком случае кандидатов два – Андрей Лунин и Йон Серантес. Первый в сезоне 2018/19 сыграл лишь поединок Кубка Короля против Райо Вальекано (2:2) и уже упомянутый матч против Жироны. 29-летний Серантес вообще не выходил на поле.

Лунин отправился в лагерь сборной Украины, которая 16 и 20 ноября сыграет против Словакии и Турции. 19-летний вратарь вернется в расположение Леганеса лишь за день до игры и проведет только одну тренировку. Однако в пользу Лунина свидетельствует тот факт, что фактически украинец считается вторым голкипером Леганеса, а также давление Реала, который недоволен малым количеством игровой практики у Лунина. Аргумент в пользу Серантеса – он не отправился в национальную команду, а готовится к продолжению сезона в составе Леганеса, соответственно, имеет время и возможность убедить тренера в своей профпригодности.

"Мы делаем так, как выгодно Леганесу", – Пеллегрино резко ответил на недовольство Реала ситуацией Лунина

Впрочем, в случае выхода на поле в составе сборной Украины в матчах против Словакии и Турции шансы Лунина получить игровую практику в Примере значительно возрастут, уверяют испанские журналисты. Интересно, что вчера Андрей Шевченко заявил, что у Лунина есть шанс сыграть за национальную команду.

К слову, ранее сообщалось, что Реал рассматривает возможность возвращения Лунина из аренды уже зимой и планирует отправить украинца в другой клуб, который будет предоставлять ему больше возможностей проявить себя.

Наші за кордоном: Мілевський в тумані, Лунін дебютує в Прімері, Зінченко знайомить Усика із зірками Манчестер Сіті

Лига наций5 тур

Словакия - Украина: Пятница 16 ноября 2018

Словакия
до матча
2
дн
:
8
час
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33
мин
Украина
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