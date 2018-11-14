Кучук возглавит Рух, – СМИ

Известный специалист Леонид Кучук станет главным тренером винникивского клуба.

Рух из Винников, который сегодня прекратил сотрудничество с наставником Юрием Виртом, вскоре назначит нового руководителя команды. Им станет 59-летний белорусский специалист Леонид Кучук, сообщает Sportarena.

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Руководство команды обещает объявить имя нового тренера до конца недели. По информации источника, Кучук последнее время был консультантом Руха.

Напомним, ранее белорус возглавлял украинские Арсенал и Сталь. Также провел некоторое время в России, где тренировал Локомотив, Кубань и Ростов, который покинул в декабре 2017 года.

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