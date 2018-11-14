toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Сборная Украины
СБОРНАЯ УКРАИНЫ СЛОВАКИЯ - УКРАИНА ЛИГА НАЦИЙ

Яремчук: В Украине очень холодно, непривычно даже

20:15 73 Читати українською
Яремчук: В Украине очень холодно, непривычно даже
Роман Яремчук / А. Осипов

Форвард сборной Украины Роман Яремчук рассказал, что "сине-желтые" стремятся побеждать в каждом матче, а также отметил ухудшение погодных условий в Киеве.

"В Украине очень холодно, непривычно даже. Но, несмотря на погоду, домой всегда приятно приезжать, потому, настроение очень хорошее. Вчера мы очень тепло встретились с партнерами, поужинали, отлично пообщались. Такие мероприятия ( общекомандный ужин – прим. "Футбол 24") способствуют сплочению команды.

Сборная Украины поужинала вместе с Мальдини

Мои голы за сборную? Не думаю, что на этом нужно акцентировать внимание. Главное, что команда побеждает. А мне надо работать, и все придет.

Что касается предстоящих матчей, которые не имеют турнирного значения, отмечу, что у сборной Украины всегда максимальные цели, поэтому в каждом матче мы будем стремиться к победе", – передает слова Яремчука Dynamo.kiev.ua со ссылкой на FootballHub.

Напомним, матч Лиги наций Словакия – Украина состоится 16 ноября, начало – в 21.45.

"Моя дружина – просто бомба! Збірна – це і її заслуга". Роман Яремчук – про Гент, Лігу націй і "Слава Україні"

Теги
Сборная Украины Роман Яремчук Роман Яремчук
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Раньери официально возглавил Фулхэм
    Англія — 12:01161 Раньери официально возглавил Фулхэм
19
час
:
50
мин
Казахстан
17:00
Латвия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук