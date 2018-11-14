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Вирт покинул Рух, проработав в клубе меньше двух месяцев

15:35 233 Читати українською
Вирт покинул Рух, проработав в клубе меньше двух месяцев
Юрий Вирт / Фото из соцсетей

Юрий Вирт официально покинул пост главного тренера винниковского Руха.

Матч 17-го тура Первой лиги Украины Рух – Оболонь-Бровар (0:3) стал последним поединком Вирта у руля винниковского клуба.

Как сообщает официальный сайт Руха, срок действия контракта со специалистом завершился и стороны решили не продолжать сотрудничество.

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"Хочу поблагодарить всех футболистов и президента клуба Григория Козловского за период, который я провел в клубе. К сожалению, жизнь непредсказуема, тем более – тренерская. По многим причинам мне не удалось воплотить в жизнь все задуманное. Однако у меня есть желание работать дальше, надеюсь реализовать все свои идеи и замыслы в новом клубе", – прокомментировал свою отставку Вирт.

Руководство Руха обещает объявить имя нового тренера до конца недели.

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Первая лига17 турСтадион им. Б. Маркевича (Винники)

Рух Винники - Оболонь-Бровар: Воскресенье 11 ноября 2018

Рух Винники
Матч окончен
0 : 3
Оболонь-Бровар
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Первая лига Рух Винники Рух Винники Главное Рух Винники - Оболонь-Бровар Григорий Козловский Юрий Вирт Юрий Вирт
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