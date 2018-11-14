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Караваев признался, что Шевченко готовит новые тактические схемы в игре сборной Украины

09:19 52 Читати українською
Караваев признался, что Шевченко готовит новые тактические схемы в игре сборной Украины
Александр Караваев / Фото ФФУ

Защитник сборной Украины Александр Караваев рассказал о подготовке команды к ближайшим матчам против Словакии и Турции.

"Андрей Николаевич сказал нам еще перед началом занятий, что мы постараемся сыграть другую расстановку. Мы это отрабатывали на тренировке.

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Конечно, к новому привыкать не просто, так как мы наигрывали ранее другие схемы. Но у нас есть время: один матч официальный, другой – товарищеский, мы задачу уже выполнили, поэтому можно экспериментировать.

Постараемся что-то новое внести, чтобы у нас был более разнообразный набор тактик", – цитирует Караваева ТК Футбол.

Напомним, во время сборов подопечные Андрея Шевченко проведут 2 матча. Поединок против Словакии в рамках Лиги наций (16 ноября), а также спарринг против Турции (20 ноября).

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Лига наций5 тур

Словакия - Украина: Пятница 16 ноября 2018

Словакия
до матча
2
дн
:
8
час
:
31
мин
Украина
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