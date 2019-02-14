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Главные новости футбола 13 февраля: Реал минимально обыграл Аякс, Тоттенхэм разгромил Боруссию Д

07:00 32 Читати українською
Главные новости футбола 13 февраля: Реал минимально обыграл Аякс, Тоттенхэм разгромил Боруссию Д
Главные новости футбола 13 февраля

"Футбол 24" представляет дайджест новостей за 13 февраля.

Еврокубки

Реал в сложном матче вырвал победу у Аякса. Амстердамцы забили первыми, но арбитр отменил гол из-за положения вне игры, которое увидел с помощью VAR. Тоттенхэм дома разгромил дортмундскую Боруссию и практически гарантировал себе место в 1/4 финала Лиги чемпионов. Донецкий Шахтер огласил заявку на матч против Айтрахта. 19-летний защитник Аякса Де Лигт установил уникальный рекорд Лиги чемпионов.

Украина

Умер бывший форвард Динамо Виталий Хмельницкий. Динамо опровергло трансфер экс-форварда ПСЖ Кутателадзе. Чигринский попал в символическую сборную чемпионата Греции прошлого сезона. Шахтер официально отдал Сикана в аренду Мариуполю. Динамо продолжает искать форварда. Карпаты разгромили в спарринге Торпедо Кутаиси.

Мир

Зидан может стать главным тренером Челси. Интер лишил Икарди капитанской повязки и назначил Хандановича. Барселона не будет продлевать контракт с Ракитичем, за него готовы побороться Челси и Манчестер Юнайтед.

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