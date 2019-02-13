19-річний захисник Аякса Де Лігт встановив унікальний рекорд Ліги чемпіонів, перевершивши Фабрегаса

Юний оборонець амстердамського Аякса Маттейс Де Лігт вже встиг вписати своє ім'я в історію Ліги чемпіонів.

Гравець Аякса Маттейс Де Лігт вивів свою команду з капітанською пов'язкою на матч плей-офф 1/8 фіналу ЛЧ проти мадридського Реала.

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Де Лігту виповнилось лише 19 років, таким чином він став наймолодшим капітаном в історії турніру на стадії плей-офф, повідомляє портал The Sportsman.

Попередній рекорд належав хавбеку Монако Сеску Фабрегасу, який у 2009-му вивів на матч плей-офф ЛЧ лондонський Арсенал у 21-річному віці.

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