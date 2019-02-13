Зідан може стати головним тренером Челсі, – The Sun

Французький фахівець може незабаром повернутися до тренерської діяльності.

Керівництво "синіх" хоче запросити на тренерський місток команди екс-тренера Реала Зінедіна Зідана, який повинен замінити Мауріціо Саррі, стверджує The Sun.

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Повідомляється, що у Лондоні готові попрощатися з італійським фахівцем, який втратив довіру босів Челсі. Тренерське крісло у англійському клубі серйозно захиталося під Саррі після розгромної поразки від Манчестер Сіті з рахунком 6:0.

Челсі наразі йде на 6 сходинці в турнірній таблиці АПЛ та не потрапляє до зони Ліги чемпіонів.

Що стосується Зідана, то він взяв паузу влітку 2018 року, коли несподівано вирішив покинути Реал після тріумфального сезону в іспанському клубі. На чолі "галактікос" Зінедін виграв три Ліги чемпіонів за три роки.

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