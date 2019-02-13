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Шахтар – Айнтрахт: "гірники" оголосили заявку на матч

21:06 617 Читать на русском
Шахтар – Айнтрахт: "гірники" оголосили заявку на матч
Шахтар – Айнтрахт: "гірники" оголосили заявку на матч / ФК Шахтар

Шахтар оголосив заявку на матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти Айнтрахта.

Воротарі: Андрій Пятов, Олег Кудрик, Анатолій Трубін.

Захисники: Богдан Бутко, Сергій Кривцов, Давид Хочолава, Микола Матвієнко, Ісмаїлі.

Шахтар – Айнтрахт: передматчева прес-конференція Паулу Фонсеки

Півзахисники: Тарас Степаненко, Тайсон, Марлос, Максим Малишев, Манор Соломон, Алан Патрік, Веллінгтон Нем, Майкон, Андрій Тотовицький, Сергій Болбат, Віктор Коваленко, Фернандо.

Нападники: Жуніор Мораєс, Оларенваджу Кайоде.

Хочолава: Шахтарю посильно дійти до фіналу Ліги Європи

Нагадаємо, у 1/16 фіналу Ліги Європи Шахтар зустрічатиметься з німецьким Айнтрахтом, перший поєдинок відбудеться у Харкові 14 лютого – початок о 22:00. Матч-відповід запланований на 21 лютого.

Ліга Європи1/16 фіналу

Шахтар - Айнтрахт Франкфурт: Четвер 14 лютого 2019

Шахтар
до матчу
23
год
:
57
хв
Айнтрахт Франкфурт
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