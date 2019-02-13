Шахтар – Айнтрахт: "гірники" оголосили заявку на матч

Шахтар оголосив заявку на матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти Айнтрахта.
Воротарі: Андрій Пятов, Олег Кудрик, Анатолій Трубін.
Захисники: Богдан Бутко, Сергій Кривцов, Давид Хочолава, Микола Матвієнко, Ісмаїлі.
Шахтар – Айнтрахт: передматчева прес-конференція Паулу Фонсеки
Півзахисники: Тарас Степаненко, Тайсон, Марлос, Максим Малишев, Манор Соломон, Алан Патрік, Веллінгтон Нем, Майкон, Андрій Тотовицький, Сергій Болбат, Віктор Коваленко, Фернандо.
Нападники: Жуніор Мораєс, Оларенваджу Кайоде.
Хочолава: Шахтарю посильно дійти до фіналу Ліги Європи
Нагадаємо, у 1/16 фіналу Ліги Європи Шахтар зустрічатиметься з німецьким Айнтрахтом, перший поєдинок відбудеться у Харкові 14 лютого – початок о 22:00. Матч-відповід запланований на 21 лютого.