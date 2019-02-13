Аякс – Реал Мадрид: стартові склади на матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Аякс приймає Реал Мадрид у першому двобої 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2018/19. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу ЛЧ – в цій новині на "Футбол 24"

Перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Аякс – Реал Мадрид розпочнеться о 22:00 за київським часом. Телетрансляція доступна на телеканалі "Футбол 2", текстову онлайн-трансляцію проведе Футбол 24.

Аякс – Реал Мадрид: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Стартові склади:

Аякс: Онана – Мазрауї, Де Лігт, Блінд, Тальяфіко – Де Йонг, Шьоне – Зієш, Ван Де Беєк, Нерес– Тадіч

Запасні: Лампру, Крістенсен, Фелтман, Сінкгравен, Хунтелаар, Дольберг, Де Віт

Реал Мадрид: Куртуа – Карвахаль, Рамос, Начо, Регілон – Каземіро, Модріч, Кроос – Бейл, Бензема, Вінісіус

Запасні: Навас, Вальєхо, Маріано, Марсело, Васкес, Асенсіо, Себальйос

¡Nuestro once inicial contra el @AFCAjax!

¡Sigue la cuenta atrás del partido en #RMTV haciendo CLIC en la imagen! #RMUCL — Real Madrid C.F. (@realmadrid) 13 февраля 2019 г.

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