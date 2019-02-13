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Аякс – Реал Мадрид: стартові склади на матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

20:56 1193 Читать на русском
Аякс – Реал Мадрид: стартові склади на матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Аякс – Реал Мадрид: стартові склади на матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Аякс приймає Реал Мадрид у першому двобої 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2018/19. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу ЛЧ – в цій новині на "Футбол 24"

Перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Аякс – Реал Мадрид розпочнеться о 22:00 за київським часом. Телетрансляція доступна на телеканалі "Футбол 2", текстову онлайн-трансляцію проведе Футбол 24.

Аякс – Реал Мадрид: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Стартові склади:

Аякс: Онана – Мазрауї, Де Лігт, Блінд, Тальяфіко – Де Йонг, Шьоне – Зієш, Ван Де Беєк, Нерес– Тадіч

Запасні: Лампру, Крістенсен, Фелтман, Сінкгравен, Хунтелаар, Дольберг, Де Віт

Реал Мадрид: Куртуа – Карвахаль, Рамос, Начо, Регілон – Каземіро, Модріч, Кроос – Бейл, Бензема, Вінісіус

Запасні: Навас, Вальєхо, Маріано, Марсело, Васкес, Асенсіо, Себальйос

Найбезглуздіший фол в історії, спровокований Кройфом, "прецедент Степаненка" та ще 3 фішки протистояння Аякс – Реал

Ліга чемпіонів1/8 фіналуЙохан Кройф Арена (Амстердам)

Аякс - Реал Мадрид: Середа 13 лютого 2019

Аякс
0 : 0
Реал Мадрид
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Ліга чемпіонів Аякс - Реал Мадрид Аякс Аякс Головне Реал Мадрид Реал Мадрид
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