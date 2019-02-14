Головні новини футболу 13 лютого: Реал мінімально обіграв Аякс, Тоттенхем розгромив Борусію Д

"Футбол 24" представляє дайджест новин за 13 лютого.

Єврокубки

Реал у складному матчі вирвав перемогу в Аякса. Амстердамці забили першими, але арбітр скасував гол через положення поза грою, яке угледів за допомогою VAR. Тоттенхем вдома розгромив дортмундську Борусію та практично гарантував собі місце в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Донецький Шахтар оголосив заявку на матч проти Айтрахта. 19-річний захисник Аякса Де Лігт встановив унікальний рекорд Ліги чемпіонів.

Україна

Помер колишній форвард Динамо Віталій Хмельницький. Динамо спростувало трансфер екс-форварда ПСЖ Кутателадзе. Чигринський потрапив до символічної збірної чемпіонату Греції минулого сезону. Шахтар офіційно віддав Сікана в оренду Маріуполю. Динамо продовжує шукати форварда. Карпати розгромили в спарингу Торпедо Кутаїсі.

Світ

Зідан може стати головним тренером Челсі. Інтер позбавив Ікарді капітанської пов'язки та призначив Хандановіча. Барселона не буде продовжувати контракт з Ракітічем, за нього готові позмагатися Челсі та Манчестер Юнайтед.