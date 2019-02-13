Тоттенхем впевнено розгромив Борусію Д

Тоттенхем у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонв переміг Борусію Д з рахунком 3:0. Читайте огляд матчу на "Футбол 24".

Ліга чемпіонів 2018/19, 1/8 фіналу, перший матч

Тоттенхем – Борусія Д – 3:0

Голи: Сон, 47, Вертонген, 82, Льоренте, 86

Активніше матч розпочали господарі, і вже на 7-й хвилині Лукас мав чудову нагоду, аби відкрити рахунок – м'яч пролетів повз стійку. "Шпори" намагалися побудувати гру на позиційних атаках, але перший гострий момент створили лише на 35-й хвилині матчу.

Натомість підопічні Люсьєна Фавра зосередилися на контратаках, і двічі Льоріс мусив вступати у гру.

Кінцівку першого тайму можна записати в актив Борусії. Спочатку Санчо здійснив класний прохід, але опинився на газоні майже на лінії карного майданчика – арбітр не побачив порушення та не зупинив гру. На 45-й хвилині Загаду виграв боротьбу на другому поверсі після навісу з кутового, але Льоріс видав фантастичний сейв, тому на відпочинок суперники пішли за нульового рахунку.

Другий тайм видався цікавішим. Вже на 47-й хвилині Сон класно замкнув навіс Вертонгена та відкрив рахунок у матчі.

Через декілька хвилин Еріксен мав можливість забити зі штрафного, але не зумів перекинути стінку. Одразу після цього Вертонген пробивав з лінії карного майданчика, але неробоча права нога підвела бельгійця. Алдервейрелд виграв боротьбу після навісу з кутового, але пробив прямо у руки Бюркі.

Перший випад у другому таймі Борусія здійснила на 60-й хвилині, але захист "шпор" впевнено відвів загрозу від воріт.

На 69-й хвилині Дахуд мав нагоду зрівняти рахунок, але Льоріс знову був на місці. Після цього пожежа спалахнула біля воріт гостей, але м'яч після гарматного удару Лукаса влучив у захисника.

82-а хвилина зняла усі запитання в матчі, адже Вертонген подвоїв перевагу господарів. Ор'є виконав класний навіс, і більгійцеві залишалося лише переправити м'яч у ворота. Ще за декілька хвилин Льоренте довів рахунок до розгромного.

Розгромна перемога майже гарантувала Тоттенхему вихід в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, Борусія має примарні шанси проходу у наступний етап турніру.