Форвард Валенсии Роман Яремчук провел тренировку в общей группе перед матчем 34-го тура Ла Лиги против Алавеса, сообщает SuperDeporte.

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Напомним, украинец получил травму подколенного сухожилия еще 30 марта в матче 30-го тура против Мальорки (0:0) – он вышел в основе, но успел провести на поле лишь 16 минут.

Отмечается, что вместе с Яремчуком к игре с Алавесом будет готов и французский защитник Димитри Фулькье. В свою очередь не помогут команде Хосе Гайя и Фран Перес.

К слову, Валенсия, которая в турнирной таблице Примеры идет восьмой, будет принимать Алавес в воскресенье, 5 мая. Начало встречи в 19:30.

Яремчук в текущем сезоне провел за Валенсию 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола.

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