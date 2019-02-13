Чигринський потрапив до символічної збірної чемпіонату Греції минулого сезону

Вчора, 12 лютого, відбулася церемонія нагородження найкращих гравців і тренерів чемпіонату Греції сезону 2017/18.

Найкращим тренером минулої першості став Маноло Хіменес, який завоював із АЕКом чемпіонський титул, повідомляє прес-служба грецького клубу.

"Не знаю, як Мартінш вирішить це питання в матчі з Динамо", – Чигринський назвав найслабше місце в Олімпіакоса

Відразу кілька гравців афінян потрапили до символічної збірної турніру. Серед номінантів опинився українець Дмитро Чигринський та його одноклубники: Андре Сімоеш, Марко Лівайя та вже колишній гравець АЕКа Лазарос Хрістодулопулос.

В минулому сезоні Чигринський провів в чемпіонаті Греції 15 матчів, в яких забив 1 гол. Наразі українець відновлюється після ушкодження, отриманого в поєдинку минулого туру тамтешньої Суперліги проти ПАОКа.

Чигринський сподівається відновитись до матчу з Олімпіакосом, який є суперником Динамо в Лізі Європи