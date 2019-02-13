Інтер позбавив Ікарді капітанської пов'язки та призначив Хандановіча

"Нерадзуррі" вирішили призначити нового капітана команди.

Інтер на офіційному Twitter оголосив про зміну капітана команди. Новим капітаном призначено досвідченого голкіпера Саміра Ханданвіча, який отримав пов'язку від Мауро Ікарді.

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Про причини такого рішення не повідомляється. До слова, днями дружина Ікарді, яка є його агентом, заявила, що клуб недостатньо захищає Мауро. Окрім цього, форвард поки не може домовитися з Інтером щодо фінансових деталей нового контракту.

Зазначимо, що угода Ікарді з міланським клубом діє до 30 червня 2021 року. Аргентинець виступає за Інтер з 2013 року.

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