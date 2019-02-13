Барселона не буде продовжувати контракт з Ракітічем, – Sport.es

Півзахисник Барселони Іван Ракітіч може незабаром покинути Каталонію.

Керівництво "синьо-гранатових" не планує пропонувати новий контракт хорватському півзахиснику. Сам Ракітіч хоче залишитися в Барселоні, повідомляє Sport.es.

Барселона може придбати Іско, – Daily Star

Минулого літа у Івана була вигідна пропозиція від ПСЖ. Паризький клуб був готовий запропонувати зарплатню вдвічі більшу, аніж він отримує в Іспанії. Ракітіч відмовився з надією, що каталонці запропонують аналогічні фінансові умови, однак клуб не хоче продовжувати співпрацю з гравцем.

Хорват має декілька пропозиції від топ-клубів, які Барселона готова розглянути. Раніше повідомлялося, що у послугах Ракітіча зацікавлений Челсі та Інтер.

Найбезглуздіший фол в історії, спровокований Кройфом, "прецедент Степаненка" та ще 3 фішки протистояння Аякс – Реал