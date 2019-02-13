Динамо не підписувало контракт з екс-форвардом ПСЖ Кутателадзе

Інформація про перехід 17-річного грузинського нападника в київський клуб виявилася неправдивою.

Динамо поки не підписувало офіційного договору з Кутателадзе, стверджує Динамоманія.

За інформацією джерела, наразі тренерський штаб Динамо U-21 не планує включати 17-річного гравця до складу команди. До того ж грузин отримав пошкодження і поки не може тренуватися.

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Нагадаємо, що вчора він відіграв один тайм за Динамо U-21 в контрольному матчі з Тоболом U-21, після чого низка сайтів з посиланням на Transfermarkt повідомили, що кияни вже підписали футболіста.

Уродженець Тбілісі починав займатися футболом у академіях празької Спарти, Лілля і ПСЖ, а в листопаді 2018 року перебрався до Анжи, підписавши контракт на правах вільного агента. Але російський клуб не зміг заявити його через заборону на реєстрацію нових гравців.

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