"Горняки" пришвартовались в Германии и проводят завершающую подготовку к дуэли с французами.

Как сообщалось ранее, Шахтер во вторник, 13 февраля, завершил сборы в Турции. После утренней тренировки в Белеке, команда чартерным рейсом совершила четырехчасовой перелет в Гамбург, сообщает официальный сайт дончан.

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В Германии в расположении "оранжево-черных" находятся 28 футболистов (среди них Кевин Келси, который недавно не сумел пробиться со сборной Венесуэлы на Олимпиаду в Париже). В списке и Марлон Гомес, который недавно травмировался в лагере олимпийской сборной Бразилии.

Вратари: Артур Рудько, Дмитрий Ризнык, Денис Твардовский, Денис Барченко.

Защитники: Валерий Бондарь, Георгий Гочолеишвили, Иракли Азаров, Николай Матвиенко, Педринью, Новатус Мироши, Ефим Конопля, Ярослав Ракицкий, Лука Лацабидзе.

Полузащитники: Тарас Степаненко, Эгиналду, Дмитрий Крыськив, Марьян Швед, Георгий Судаков, Александр Зубков, Артем Бондаренко, Егор Назарина, Кевин, Невертон, Марлон, Виктор Цуканов.

Нападающие: Лассина Траоре, Даниил Сикан, Кевин Келси.

В среду, 14 февраля, "горняков" ждут традиционные медиамероприятия – открытая тренировка и предматчевая пресс-конференция.

Напомним, первый поединок стыкового раунда Лиги Европы между Шахтером и Марселем состоится в четверг, 15 февраля на Фолькспаркштадионе. Игра начнется в 19:45 по Киеву.

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