Инсайдер Фабрицио Романо рассказал детали сорванного перехода Михаила Мудрика из Челси в Баварию.

Из-за травмы Кингсли Комана Бавария хотела взять Мудрика в аренду, сообщил Фабрицио Романо на подкасте в Spotify.

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Мюнхенцы намеревались воспользоваться отсутствием регулярной игровой практики у Михаила. Однако, Челси сразу категорически ответил "нет".

Напомним, в текущем сезоне Мудрик провел за Челси 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 3 ассиста.

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