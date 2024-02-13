Мудрик действительно мог стать игроком Баварии – Челси категорически ответил
13 февраля 06:30 - Читати українською
Инсайдер Фабрицио Романо рассказал детали сорванного перехода Михаила Мудрика из Челси в Баварию.
Из-за травмы Кингсли Комана Бавария хотела взять Мудрика в аренду, сообщил Фабрицио Романо на подкасте в Spotify.
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Мюнхенцы намеревались воспользоваться отсутствием регулярной игровой практики у Михаила. Однако, Челси сразу категорически ответил "нет".
Напомним, в текущем сезоне Мудрик провел за Челси 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 3 ассиста.
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