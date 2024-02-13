Наши судьи возвращаются к работе в еврокубках – им доверили обслуживать встречу третьего по силе евротурнира.

Украинская бригада арбитров будет обслуживать стыковой матч за выход в 1/8 финала Лиги конференций между Бетисом и Динамо Загребом, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Главным рефери будет Николай Балакин, а на линиях ему помогут Александр Беркут и Дмитрий Запороженко. Четвертый судья – Виктор Копиевский. За VAR будет отвечать итальянец Маурицио Мариани, а его ассистенткой будет Екатерина Монзуль.

Напомним, дуэль между Бетисом и загребским Динамо состоится в четверг, 15 февраля. Начало встречи в 22:00.

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