Копенгаген проиграл Манчестер Сити (1:3) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Отчет об игре читайте на "Футбол 24".

Манчестер Сити идеально прошел групповой этап, а в 1/8 финала традиционно получил легкого соперника. Копенгаген и так прыгнул выше головы, выбив МЮ и Галатасарай. Фаворит противостояния был очевидным, ведь Холанд и де Брюйне полностью вылечились.

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"Горожане" активно начали и создавали моменты со стандартов. Де Брюйне забил быстрый гол, воспользовавшись умным пасом Фодена. Гости все контролировали, единственным минусом стало повреждение Грилиша.

Похоже, Эдерсону стало грустно. Голкипер решил добавить интриги и обрезал команду неточным пасом. Копенгаген мастерски воспользовался шансом – Маттссон сравнял счет прицельным ударом с линии штрафной площади.

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Phil Foden’s 50th UCL appearance was a fruitful one, adding a late goal to his assist for Kevin De Bruyne’s opener.



Foden now has eight goal involvements in all competitions in 2024, averaging one every 75 minutes.… pic.twitter.com/5zZIg7fr3j — Opta Analyst (@OptaAnalyst) February 13, 2024

Получив по носу, Манчестер Сити вернулся к методичным розыгрышам на чужой половине. Давление было не сильным, но постоянным. Забить второй гол помог случай – Бернарду Силва использовал рикошет.

Игра шла по ожидаемому сценарию: Сити около 80% времени держал мяч, Копенгаген искал редкие возможности выбежать в контратаку. Фоден и Доку били с острых позиций, а Холанд запомнился акробатическим прыжком и упущенными шансами. Норвежец имел как минимум четыре возможности, но переиграть Грабару так и не сумел.

В компенсированное время Фоден установил итоговый счет. Ассистировал ему, конечно, де Брюйне. Манчестер Сити довел тяжелый поединок до комфортной победы. Ответный матч состоится 6 марта.