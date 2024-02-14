Ман Сити в тяжелом матче переиграл Копенгаген в плей-офф Лиги чемпионов – Холанд показал акробатику, но не забил
Копенгаген проиграл Манчестер Сити (1:3) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Отчет об игре читайте на "Футбол 24".
Манчестер Сити идеально прошел групповой этап, а в 1/8 финала традиционно получил легкого соперника. Копенгаген и так прыгнул выше головы, выбив МЮ и Галатасарай. Фаворит противостояния был очевидным, ведь Холанд и де Брюйне полностью вылечились.
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"Горожане" активно начали и создавали моменты со стандартов. Де Брюйне забил быстрый гол, воспользовавшись умным пасом Фодена. Гости все контролировали, единственным минусом стало повреждение Грилиша.
Похоже, Эдерсону стало грустно. Голкипер решил добавить интриги и обрезал команду неточным пасом. Копенгаген мастерски воспользовался шансом – Маттссон сравнял счет прицельным ударом с линии штрафной площади.
Получив по носу, Манчестер Сити вернулся к методичным розыгрышам на чужой половине. Давление было не сильным, но постоянным. Забить второй гол помог случай – Бернарду Силва использовал рикошет.
Игра шла по ожидаемому сценарию: Сити около 80% времени держал мяч, Копенгаген искал редкие возможности выбежать в контратаку. Фоден и Доку били с острых позиций, а Холанд запомнился акробатическим прыжком и упущенными шансами. Норвежец имел как минимум четыре возможности, но переиграть Грабару так и не сумел.
В компенсированное время Фоден установил итоговый счет. Ассистировал ему, конечно, де Брюйне. Манчестер Сити довел тяжелый поединок до комфортной победы. Ответный матч состоится 6 марта.