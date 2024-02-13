Сразу двое украинцев попали в топ-5 лучших защитников АПЛ
Статистический портал WhoScored опубликовал пятерку лучших левых защитников чемпионата Англии в текущем сезоне.
Бесспорным лидером рейтинга стал украинский легионер Эвертона Виталий Миколенко, получивший оценку 7,02.
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Вторую строчку занял американец Антони Робинсое из Фулхэма (7,01), а третью – Алфи Даути из Лутона (6,95). Замыкает топ-5 еще один украинец – Александр Зинченко из Арсенала (6,88).
Напомним, в текущем сезоне Миколенко провел за Эвертон 25 матчей, в которых забил 2 гола. Зинченко в 27 поединках за Арсенал отличился голом и 2 ассистами.
После 24-х туров "канониры" идут в турнирной таблице АПЛ третьими, набрав 52 очка, "ириски" с 19 баллами восемнадцатые.
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