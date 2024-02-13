Александр Зинченко и Виталий Миколенко / Фотоколлаж из открытых источников

Бесспорным лидером рейтинга стал украинский легионер Эвертона Виталий Миколенко, получивший оценку 7,02.

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Вторую строчку занял американец Антони Робинсое из Фулхэма (7,01), а третью – Алфи Даути из Лутона (6,95). Замыкает топ-5 еще один украинец – Александр Зинченко из Арсенала (6,88).

Напомним, в текущем сезоне Миколенко провел за Эвертон 25 матчей, в которых забил 2 гола. Зинченко в 27 поединках за Арсенал отличился голом и 2 ассистами.

После 24-х туров "канониры" идут в турнирной таблице АПЛ третьими, набрав 52 очка, "ириски" с 19 баллами восемнадцатые.

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