Пока до сих пор неизвестно, кто будет работать на поединке Шахтер – Марсель. Все из-за инцидента, который произошел в минувшие выходные в чемпионате Бельгии.

УЕФА назначил на матч Шахтер – Марсель бельгийского арбитра Эрика Ламбрехтса, сообщает официальный сайт союза.

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Однако, работа 39-летнего бельгийца на этом поединке под вопросом. Дело в том, что в воскресенье Ламбрехтс не смог доработать игру между Шарлеруа и Андерлехтом. Во время матча Торган Азар, пытаясь выбить мяч, попал в голову судьи. Как сообщает Sofoot, Ламбрехтса госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга, а арбитр жаловался на потерю памяти. Эпизод можно просмотреть по ссылке.

Добавим, что Шахтер – Марсель сойдутся в первом стыковом поединке плей-офф Лиги Европы уже 15 февраля, начало в 19:45. Ответный матч состоится через неделю, 22 февраля.

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