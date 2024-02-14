Реал сумел переиграть РБ Лейпциг в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0). Андрей Лунин стал одним из героев. Видео гола и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Андрей Лунин вышел в старте на матч с немецким клубом, дебютировав в плей-офф ЛЧ. Уже на третьей минуте Реал пропустил, впрочем, арбитры отменили гол, зафиксировав офсайд.

Парад сейвов Лунина спас Реал в Германии – "сливочные" удержали победу над РБ Лейпциг в 1/8 финала ЛЧ

После перерыва Браим Диас записал в свой актив очередной гол. Он обыграл нескольких соперников, и дальним ударом положил мяч точно в цель. Гол полузащитника остался единственным в матче. Большую роль в победе Реала отыграл Лунин, который совершил девять сейвов.

Напомним, ответный матч между мадридцами и Лейпцигом состоится 6 марта.