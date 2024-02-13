Нападающий Валенсии Роман Яремчук пропустил поединок 24-го тура Ла Лиги с Лас-Пальмасом, однако у украинца не было повреждения.

Яремчук остался на скамейке запасных на поединок против Лас-Пальмаса и не вышел на поле из-за повышенной температуры, сообщает Mundo Deportivo.

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Однако, наставник Валенсии Рубен Бараха уже может рассчитывать на Романа – вчера, 12 февраля, украинец тренировался без каких-либо ограничений. Выпали из состава Тьерри Коррейя и Диего Лопес – первый восстанавливается от повреждения, а второго лишь на прошлой неделе прооперировали.

Отметим, что Яремчук провел 20 матчей за Валенсию в этом сезоне, в которых отметился 3 голами.

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