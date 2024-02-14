Карло Анчелотти не удивил, а Марко Розе адаптировался

У энтренадора Реала почти не было вариантов для маневра при выборе состава на матч. Из центрбеков здоровым оставался только Начо, который вышел в паре с опорником Чуамени. Травмированного Беллингема прогнозируемо заменил Браим Диас. Хоселу, как и ожидалось, остался в запасе – Карло Анчелотти не обошел вниманием 57% выигранных верховых дуэлей у защитников РБ Лейпцига.

Схема 4-4-2 ромб тоже осталась без изменений. Реальная интрига существовала только на позиции голкипера, но и там было бы странно увидеть кого-то, кроме Лунина. Так и получилось – Андрей появился в старте. В пятом матче подряд. Хороший сигнал.

Марко Розе, в свою очередь, отошел от традиционных 3-5-2 без мяча, выбрав модель 4-2-2-2 с Хенриксом в опорной зоне. Бен должен был помогать обороне, создавая численное большинство против Винисиуса и Браима. Кроме того, такая модель уравновешивала четверку мадридцев в центре, а в позиционной защите снимала дополнительную нагрузку с Симмонса и Ольмо. Плюс, такая схема была более удобной для контрпрессинга.

Во владении же немцы выстроились в схему 3-1-5-1. Шлагер растягивался в ширину, Симакан переходил в позицию вингбека. Основная идея крылась в попытке перегружать Крооса в переходных фазах. Карло Анчелотти ответил смещением Камавинги в опорную.

Картина матча оказалась сухой

Особенно в первом тайме. Хотя начиналось все неплохо. Уже на 2-й минуте РБ Лейпциг забил гол после подачи с углового – Лунин выбил ее за пределы штрафной, оттуда последовал удар с отскоком от газона, а мяч прилетел на голову Шешко. Тот пробил с близкого расстояния, но гол засчитали из-за активного офсайда у нападающего. Он держал Андрея за руку.

Реал огрызнулся своим корнером – Чуамени отправил мяч под правую стойку, однако Опенда остановил сферу на линии ворот. Дальнейшая атака вторым темпом завершилась слабым ударом в руки Гулачи. Ответ РБ Лейпцига оказалась острее – Шешко ворвался на правый край штрафной и пробил под опорную ногу Лунину. Андрей парировал!

А дальше начиналась скучная история. Подопечные Марко Розе круто прессинговали, создавая большие проблемы мадридцам для выхода на чужую половину. "Сливочные", в свою очередь, продолжали работать в тактике контроля мяча ценой обострений – имея такую уязвимую защиту, Карло Анчелотти пытается избегать переходных фаз.

Впрочем, "королевскому клубу" неплохо давались выходы через фланги. Особенно активно запускали Винисиуса, однако такого же доминирования, как над Жироной, не случилось. Тренеры же свалились к парированию ходов друг друга в центре поля – как следствие, до перерыва моментов уже не возникало.

Второй тайм – бенефис Лунина. И Браима

В целом, РБ Лейпциг мог быть довольным первым таймом. Команда держалась на равных и даже выглядела интереснее инертного Реала. В принципе, в начале второго тайма ничего не изменилось – за исключением одного факта. Немцы пропустили ранний гол.

Уже на 48-й минуте Браим Диас открыл счет. Это был чистый гений испанца – он прошел трех защитников, выдержав несколько ударов по ногам, и пробил метров с 20-ти. Точно в дальнюю девятку! Чрезвычайно важный гол.

РБ Лейпциг мог отыграть этот мяч уже на 51-й минуте в результате дальнего выстрела Ольмо. Мяч пошел под перекладину, а Лунин отбил его в сторону – туда уже прибежал Шешко, готовый сыграть на добивании. Андрей успел сократить дистанцию и накрыть выстрел!

Это был пролог к перфомансу украинца. Реал по ходу второго тайма все сильнее терял инициативу, а вместе с ним постепенно исчезал и контроль над игрой. Не полностью, но РБ Лейпциг со второй половины второго тайма начал создавать приличные возможности для взятия ворот. Исключением стал эпизод на 72-й минуте, когда Винисиус вырвался на рандеву с Гулачи и пробил в штангу.

За минуту до этого отличиться мог Ольмо, который из пределов штрафной площадки стрелял под дальнюю штангу. Лунин спас Реал. На 82-й он же спас при мощном выстреле Шешко, а на 84-й Айдара стрелял с подбора под перекладину – наш земляк выполнил сногсшибательный сейв! Кроме того, в одном из эпизодов украинец вышел из ворот за пределы штрафной и спас от возможного выхода один на один.

Именно усилиями Лунина мадридцы удержали свою победу. Минимальную, но очень важную.