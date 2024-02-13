Товарищеский матч 13 февраля 2024 года

Динамо Киев – Динамо Тбилиси – 0:0

Динамо: Бущан (Нещерет, 46) – Караваев (Гусев, 74), Попов (Дячук, 74), Михавко, Вивчаренко (Дубинчак, 74) – Бражко, Шапаренко (Царенко, 35 (Сирота, 74)) – Волошин (Бенито, 67), Буяльский (Пономаренко, 74), Кабаев (Диалло, 74) – Ванат (Супряга, 74)

Дождь заливает даже телекамеры. Без ударов, зато с очень активным прессингом и контролем от грузин прошли стартовые 10 минут. Первый удар и сразу в створ ворот с дуги перед штрафной случился на 14-й. Бущан спокойно укротил мяч. Бражко срывает опасную атаку и получает желтую. Тбилиси очень часто заставляет Динамо ошибаться под агрессивным прессингом. Первого удара команды Шовковского пришлось ждать 21 минуту. Бражко с рикошетом пальнул издали, заработал угловой.

Динамо – Динамо Тбилиси: онлайн-трансляция матча – Шовковский выбрал основу (видео)

Красивый момент на 27 минуте, едва ли не первая такая комбинация украинских динамовцев. Караваев из аута направил на Ваната, тот отбросил на Волошина, который мягко покатил в штрафную – Буяльский был очень близок к попаданию, а Шапаренко уже дежурил на добивании во вратарской. На 31-й снова с аута все начинается. Ванат так же сместился справа и отбросил, Буяльский через Шапаренко довел до Кабаева – удару в касание немного не хватило точности. Однако эта быстрая атака в касание заслуживает награды.

Ванат стенку то перебросил, но пробил где-то в сторону более регбийных ворот. Единственная замена в течение первого тайма – выход Царенко вместо Шапаренко на 35-й. Кабаев взрывается слева и простреливает, Вивчаренко переводит еще правее, удар Ваната блокируют. Караваев из-за пределов штрафной также не может отыскать путь к воротам. Майсурадзе то Ванату зарядит локтем, то Кабаева грубо скосит. Нашла желтая карточка своего героя.

Позволяют киевляне на 41 минуте прорезать левый фланг своей штрафной, Бущан вытаскивает добротный удар в дальний нижний, хоть и с рикошетом летел снаряд. Георгий очень нервно кричит и жестикулирует, потому что вратарю украинского Динамо некому отдать пас в начало атаки. Грузины очень хорошо перекрывают большинство направлений для передач. Первый тайм подытожил неточный дальний удар Бражко, в котором голкипер Тбилиси все контролировал.

Уже понемногу застревает мяч в лужах – из-за этого Волошин не смог вырваться в контратаку, а голкипер Тбилиси тут же едва не подарил легкий гол. "Красиво, красиво – по мысли правильно", – пытается поддержать команду Шовковский после того, как у Волошина не получился последний пас в касание. Поле – уже совсем в плохом состоянии. Блестящая резаная диагональ в штрафную киевлян, Нещерет бросается под удар, круглый медленно катится дальше, но до ворот не имеет шансов дойти.

Буяльский на 59 минуте элегантно отдал в разрез, создав момент на ровном месте пасом с центра поля. Ваната догнали грузины, удар прошел, но не такой прицельный, как хотелось бы. На дальнем плане молнии вспыхивают. А на поле свой гром. Волошин грубо сыграл и получил желтую. Назар, похоже, не согласился с решением судьи продолжить игру в предыдущем эпизоде, когда его толкали. Ванат прекрасно задумывал, покатив на ход Волошину, но чистый подкат соперника не дал правому вингеру отличиться.

В конце концов, Бенито заменил эмоционального украинца на 67 минуте. Караваев пытается и после перерыва обострять с аутов. Вот такое новое оружие в позиционных атаках Динамо – одна из немногочисленных угроз грузинским воротам в этом товарищеском матче. Ванат крутил в левую девятку, неточно. Забавный эпизод – после серии замен у киевлян осталось 10 человек на поле. Пришлось звать Тараса Михавко на позицию опорника. Гремит так громко, как будто взрывается что-то. Бенито аж инстинктивно пригнул голову.

Супряга сместился с левого фланга, обыгрался с Бенито, который технично пяткой отбросил под удар, но не попал. Было бы очень красиво. Бражко посадил соперника на желтую, получив на удивление болезненный удар. Хромает Владимир. Следующий спарринг Динамо предварительно запланирован на пятницу, 16 февраля. Соперником команды Шовковского должен стать молдавский Петрокуб. В конце встречи Нещерет боится разыгрывать от своих ворот, потому что грузины снова активизировали свой высокий прессинг. Нулевая ничья становится закономерным итогом игры, где украинцы так и не нанесли ни одного удара в створ ворот.