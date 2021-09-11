Главной изюминкой поединка между РБ Лейпциг и Баварией было противостояние наставника мюнхенцев Юлиана Нагельсмана против своей бывшей команды. Ну и желание "быков" улучшить турнирное положение после двух поражений на старте чемпионата также имело место.

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Хозяева сразу же бросились атаковать соперника, однако первый удар по воротам Мануэля Нойера смогли нанести лишь на 5-й минуте – Анхелиньо пробил точно в руки киперу. Бавария пыталась опасно огрызаться и Левандовски в одном из эпизодов не хватило всего чуть-чуть, чтобы открыть счет.

На 10-й минуте Кампль подыграл себе рукой в своей штрафной и арбитру пришлось воспользоваться помощью VAR. Как следствие – пенальти, который четко реализовал Левандовски, разведя мяч и Гулачи по разным углам. Неожиданное начало для Лейпцига!

"Быки" довольно быстро отошли от шока и снова начали строить свои атаки у ворот соперника. В то же время баварцы искусно разрушали все потуги подопечных Джесси Марша и убегали в контратаки. В середине тайма после розыгрыша штрафного Лерой Сане разрядил свою пушку из-за пределов штафного – мяч просвистел впритирку со штангой. Стоит вспомнить и о бесстрашной игре голкиперов обеих команд, которые не чурались выходить из ворот и разрушать замыслы соперника

Роскошный шанс увеличить счет упустил Гнабри, когда Бавария убежала в стремительную контратаку 4 в 3. Серж уже замахнулся, чтобы нанести удар в пустые ворота, как перед ним оказался Мохамед Симакан, который буквально постелился под мяч. В ответ Анхелиньо с острого угла пробил мимо стойки. Под конец тайма команды начали много фолить и только авторитет Дениза Айтекина позволил обойтись без карточек.

Затяжная атака хозяев на последней минуте первого тайма едва не завершилась голом – Дани Ольмо после роскошной комбинации пробил в считанных сантиметрах над перекладиной.

Отдых пошел на пользу гостям, которые уже в начале второй сорокапятиминутки удвоили свое преимущество. Джамал Мусиала, который появился на поле перед самым перерывом, получил передачу с левого фланга от Альфонсо Дэвиса и переложив сферу под рабочую ногу огорчил болельщиков РБ Лейпциг. Хозяева за 5 минут отыгрались, но гол Андре Силвы не засчитали из-за офсайда.

Бавария продолжила нагнетать и вот уже Мусиала оформил ассист, зряче прострелив с правого фланга на ногу Сане. Очередной пропущенный гол не остановил "быков" и мощный выстрел Конрада Лаймера с дальней дистанции под перекладину вернул РБ Лейпциг в игру. Гол завел хозяев и они налетели на ворота Нойера. На 63-й минуте Силве не хватило сантиметров, чтобы замкнуть передачу от партнера в уже пустые ворота.

В конце матча обе команды подсели и редким атакам не хватало акцентированного завершающего удара. Штрафной от Нкунку был опасным, но неточным, а выстрел Поульсена прошел рядом со штангой. Не повезло и Забитцеру, который после паса Дэвиса мог забить своей бывшей команде, однако Гулачи стал стеной на пути мяча. Уже в добавленное время Шупо-Мотинг поставил финальную точку в матче, пробив из пределов штрафной в противоход голкиперу.

Победа принесла Баварии 10 очков и второе место турнирной таблицы, РБ Лейпциг с 3 пунктами остался десятым.

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