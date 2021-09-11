Чемпионат Англии 2021/22, 4-й тур

Кристал Пэлас – Тоттенхэм – 3:0

Голы: Заха, 76 (пен), Эдуар, 84, 93

Удаление: Тангана, 58 (Тоттенхэм) (вторая желтая)

Манчестер Юнайтед – Ньюкасл – начало в 17:00

Арсенал – Норвич – начало в 17:00

Брентфорд – Брайтон – начало в 17:00

Уотфорд – Вулверхэмптон – начало в 17:00

Саутгемптон – Вест Хэм – начало в 17:00

Челси – Астон Вилла – начало в 19:30

Игровую программу уикенда в английской Премьер-лиге открывал поединок Кристал Пэлас – Тоттенхэм. В общем, первая половина встречи была не слишком богатой на события, только на 12-й минуте "шпоры" потеряли травмированного Дайера, которого заменил Родон. Команды нанесли лишь один удар в створ ворот, и ушли на перерыв с нулевым счетом.

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Во втором тайме подопечные Эшпириту Санту остались в меньшинстве – вторую желтую карточку получил Тангана. "Орлы" сразу пошли вперед и на 76-й они сумели заработать одиннадцатиметровый. Его без особых проблем реализовал Заха. На 84-й на поле появился дебютант хозяев Эдуард, который меньше чем за минуту сумел отличиться голом – ассист в свой актив записал Заха. Уже под занавес встречи Эдуард в штрафной замкнул прострельную передачу от Галлахера, оформив дубль. В итоге – разгромная победа Кристал Пэлас – 3:0.

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