В рамках субботней программы 3-го тура итальянской Серии Эмполи потерпел домашнее поражение от Венеции, а Ювентус проиграл Наполи на выезде. Отчет о матчах читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2021/22, 3-й тур

Эмполи – Венеция – 1:2

Голы: Байрами, 89 (пен) – Анри, 13 Окереке, 68

Наполи – Ювентус – 2:1

Голы: Политано, 57, Кулибали, 85 – Мората, 11

Программу дня в Италии открывал поединок новичков Серии А – Эмполи на своём поле принимал Венецию. Хозяева в предыдущем туре умудрились переиграть Ювентус в Турине, а вот гости побед в новом сезоне ещё не знали. Тем более неожиданным оказался их ранний гол: уже на 13-й минуте Бузио перехватил мяч на чужой трети поля и отдал передачу по флангу на Араму, а тот прострелил на дальнюю штангу – Тома Анри спокойно замкнул. 1:0!

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В первом тайме команды разменялись рядом неплохих атак. Немного острее были венецианцы, однако в целом матч был равным. Во втором тайме содержание игры долгое время не менялось, хотя оба тренера провели большое количество замен. Одна из них таки оказалась ключевой: в составе Венеции на 67-й минуте вышел Окереке, а уже на 68-й Дэвид получил скидку от Анри и сделал рывок метров на 70, находясь под давлением нескольких защитников – в завершении прохода нападающий пробил из пределов штрафной в дальний угол. 0:2!

Эмполи в ответ прижал соперника, отыграв один гол на 89-й минуте с пенальти, но спасти ничью хозяева, несмотря на 7 компенсированных минут, не смогли. Финальный свисток зафиксировал первую победу Венеции после возвращения в Серию А!

Центральный матч состоялся в Неаполе, где Наполи провёл очередное вечное дерби с ненавистным Ювентусом. Встреча началась для хозяев неудачно: уже на 13-й минуте Мората обокрал Ди Лоренцо на приёме вбрасывания из аута, сразу ворвавшись в штрафную и пробил мимо Оспины – 1:0!

Качественно обострить игру в ответ подопечным Лучано Спалетти не удавалось, хотя "Партенопеи" были значительно активнее. Юве же до перерыва имел ещё две возможности забить: на 25-й минуте Кулусевски замкнул прострел Мораты ударом метров с 10-ти (сейв Оспины + офсайд спасли Наполи), а на 43-й он же вышел один на один в результате обрезки Инсинье – Оспина снова выручил.

Отдыхать команды отправились при равной игре и при превосходстве Юве в остроте, однако во втором неаполитанцы доминировали. На 57-й минуте давление хозяев вылилось в красивый обводящий удар Инсинье, который Щенсны парировал перед собой – а Политано тут же сыграл на добивании. 1:1!

После гола хозяева провели ещё 13 выстрелов, не позволяя у своих ворот вообще ничего. Под конец матча туринцы вообще начали играть тупо на вынос, однако на 85-й минуте они таки пропустили второй гол: Кин подрезал подачу с углового в собственные ворота, попав в Щенсны, но добивание снова осталось за Наполи – Кулибали втолкнул мяч в сетку. 2:1!

Наполи пытался и третий гол забить. Не получилось. Финальный свисток зафиксировал третью подряд победу Наполи, в результате которой подопечные Лучано Спалетти вышли на первое место в таблице. Ювентус же до сих пор остается без побед в новом сезоне, набрав всего 1 очко.

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