Де Дзерби оставил Траоре в запасе, дав шанс Фернандо сыграть на острие атаки. Во всем остальном состав Шахтера был привычный – ровно 4 украинца, и Матвиенко в центре защиты вместо дисквалифицированного Марлона.

"Горняки" очень мощно начали встречу. Кожокару отразил удар Тете с острого угла, еще раз СК Днепр-1 спасла штанга. На 15-й минуте уже не помог никто. Именно Фернандо протащил мяч параллельно штрафной и закрутил точно в дальний угол. Первая возможность гостей случилась в середине тайма. Довбик замыкал подачу углового, но на этот раз стойка была на стороне Шахтера. Почти сразу сверхактивный Фернандо мощно пробил по центру – Кожокару не дремал.

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После перерыва "горняки" сбросили обороты, за что едва не поплатились. На 57-ой минуте Витао неуклюже пропустил прострел с фланга, но Пятов переиграл Когута в ближнем бою. Элементарные фейлы уже стали "визитной карточкой" бразильского центрбека Шахтера. Вскоре Де Дзерби провел тройную замену – Фернандо, Исмаили и Тете уступили места Траоре, Корниенко и Соломону. "Новый" центрфорвард дончан явно мог занести себе этот час в актив.

Очень скоро Траоре мог забить свой мяч, но запустил мяч над воротами. Была и откровенно смешная попытка заработать пенальти. В эти минуты СК Днепр-1 даже не думал о выпадах, зашавшись в своей штрафной. Шахтер воспользовался такой пассивностью на 88-й минуте. Траоре получил еще один выход один на один с Кожокару и попал точно в нижний угол.

2:0 – Шахтер одержал победу на классе и стал единолично вторым в турнирной таблице УПЛ. Во вторник (14 сентября) подопечные Де Дзерби будут противостоять Шерифу в рамках первого тура группового этапа ЛЧ.

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