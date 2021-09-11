Харьковчане – откровенно домашняя команда. На выезде они проиграли все матчи и не забили ни одного гола, а в родных стенах одержали обе свои победы. В целом же Металлист 1925 на старте сезона не впечатлил. Лишь одна выстраданная победа над "дублем" Динамо (Черноморцем) за 5 туров. Матч, как и онлайн-трансляция Металлист 1925 – Динамо на "Футбол 24", стартовал в 17:00. Команду Луческу, которая с 3-очковым отрывом удерживала лидерство, ждал свой вызов – отсутствие Буяльского и Шапаренко, первая игра после изнурительных поединков сборных.

Металлист 1925 – Динамо: онлайн-трансляция матча УПЛ

Миколенко в силовой борьбе оттер соперника и откатил под удар Сидорчуку. Дальняя попытка капитана Динамо на 2 минуте только размяла вратаря хозяев. Минимальный прессинг киевлян, и Металлист теряется. Андриевский выводит Леднева на убийственную позицию, но Богдана откровенно подводит прием мяча – соперник успевает выбить так, что даже не будет углового. Двое игроков, призванных заменить сегодня дуэт лидеров команды Луческу, могли организовать быстрый гол. Марлисон цепляется за длинный пас вратаря и развивает атаку. Первый удар харьковчан, впрочем, нарвался на блок.

Андриевский поддержал проход Цыганкова на правом фланге и нацелено прострелил. Шкурин проиграл дуэль голкиперу. Леднев эффектно разобрался с двумя соперниками и заработал острый угловой. Шкурин пролетает, Забарный пробивает – снаряд приземляется совсем рядом с дальней штангой. Падают Марлисон и Шкурин в чужих штрафных площадках, без шансов на пенальти. За половину первого тайма нам показывают статистику 7:0 по ударам, 2:0 по попаданиям в пользу Динамо. Однако в целом киевляне даже на 1 гол не очень наиграли.

Миколенко выбивал мяч после проигранной дуэли Крыськиву (герою двух побед молодежной сборной Украины на старте отбора Евро-2023). Марлисон не убрал ногу и грубо наступил на Виталия. Оба корчились от боли, желтая для бразильца. Динамо было очень трудно с насыщенным людьми автобусом, зато почти сработал стандарт. На 35 минуте Кендзера на подаче углового добил после своего же удара в перекладину. Сирота забрался вроде и в пассивное положение вне игры, но Александр мог мешать голкиперу среагировать на второй удар. Гол отменен из-за офсайда после консультации с VAR.

На 40 минуте Марлисону не удался удар ножницами, круглого при пассивной обороне Кендзеры подобрал Ременюк – перекладина! Стабильно проходят подачи Савина с фланга Миколенко в штрафную киевлян. Бойко легко справился с ударом Марлисона, который спокойно опередил Сироту. Колокольчики звучат все громче. Удар Сидорчука метров с 30 – символ бессилия Динамо в первом тайме. Далеко, неточно, слишком отчаянно. Забарному выписали странную желтую за банальный фол в центре поля, которых миллион. Козыряцкий сегодня на первых ролях.

Ткачук переиграл динамовских центрбеков на втором этаже, Бойко ошибся на выходе, Марлисона никто не держит (Кендзера и Забарный позади), но Денис исправляется. Луческу откровенно возмущен эпизодом. Защита киевлян проигрывает слишком много борьбы в воздухе, едва ли не каждая подача Металлиста завершается остротой. Сидорчук наконец-то сыграл тонко, не пробив издалека, а отдав классный пас на Цыганкова. Виктора накрывало слишком много ног, но Сергей добивал вторым темпом с нескольких метров – выше!

В перерыве вышел Гармаш. Леднев свой шанс не очень использовал. А на 47-й Динамо забило. Шкурин классно грудью сбросил подачу Де Пене, это гол №5 от Цыганкова. Забарный и Цыганков наварили под попыткой прессинга, момент завершился падением игрока хозяев, который пытался нарисовать фол на границе штрафной. Де Пена подал, Гармаш опередил голкипера. VAR не удосужился сам справиться с офсайдными линиями и призвал к мониторам Козыряцкого. Таки засчитывают – 2:0 на 57 минуте. Взрывной старт второго тайма после появления Гармаша!

И снова Шкурин! Классная скидка от Ильи под удар Цыганкову с лета – не менее эффектный сейв голкипера. Гармаш и Шкурин просто разрывают красивой и крайне эффективной игрой в пас. Денис мог забивать, если бы не подкат Ченбая на грани фола. Пенальти не будет, и это, похоже, справедливо. Вербичии Шепелев вместо Де Пены и Андриевского на 68-й. Но феерит снова Шкурин. Роскошный пас в темп на Цыганкова, который и начал эту комбинацию. И только несколько поспешное завершение Виктора подвело – с 10 метров надо такое забивать!

Караваев и Супряга получили по 12 минут основного времени, заменив Цыганкова и Шкурина. У Металлиста разве что очередная подача (с углового) угрожала воротам Бойко. Гармаш выполняет роль Шкурина для Супряги, но Владислав пробивает не очень удачно. Динамо уверенно укрепляет лидерство, хотя давно уже должно было доводить дело до разгрома. По ударам 18:3, по попаданиям в створ 6:0. Контроль мяча – 64 на 36. Центрбеки хозяев разыграли комбинацию с навесом и первым точным ударом своей команды за более чем 90 минут. Бойко справился без проблем.

Караваев накрутил защитника и пробил с левой в ближний – вратарь не дрогнул. Аж 8 минут компенсировал судья. Спокойно доигрывает Динамо. Уже через 3 дня старт на групповом этапе Лиги чемпионов против Бенфики. Ох, и попинали мячик в касание Сидорчук, Вербич и Гармаш на последних секундах. Комбинация в стиле старого венгеровского Арсенала завершилась ударом выше, а ведь мог быть шедевр! Динамо набирает 19 очков и отрывается от второй в таблице Александрии на 5 баллов. Шахтер отстает на 6 пунктов, но у него еще матч в запасе.