Шахтер – СК Днепр-1 – 2:0 – видео голов и обзор матча
22:42 - Читати українською
Шахтер уверенно победил СК Днепр-1 в рамках 7 тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Шахтер – СК Днепр-1 на "Футбол 24".
завершено
Шахтер пошел в атаку с первых минут, и это довольно быстро принесло плоды. Фернандо получил мяч вблизи штрафной, немного сместился в центр и классно пробил в дальний угол – вратарь почти не было шансов.
Шахтер провел спокойную репетицию перед ЛЧ – "горняки" победили СК Днепр-1 и стали главным преследователем Динамо
"Горняки" еще имели несколько опасных ударов, но забить смогли в конце встречи – Траоре оттеснил корпусом защитника и покатил мяч в ближний угол.
Таким образом, Шахтер набрал 16 очков и поднялся на второе место, СК Днепр-1 с 13 пунктами остался на четвертом месте.
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