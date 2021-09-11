Металлист 1925 – Динамо – 0:2 – видео голов и обзор матча
20:01 - Читати українською
Динамо продолжило победную поступь в рамках 7 тура УПЛ, обыграв Металлист 1925. Смотрите видео голов и обзор матча Металлист 1925 – Динамо на "Футбол 24".
завершено
Виктор Цыганков 47’
Денис Гармаш 53’
47’ Виктор Цыганков
53’ Денис Гармаш
Первая половина прошла без голов, хотя обе стороны были очень близки к этому. Забитый мяч Кендзеры отменили из-за офсайда, а Ременюк попал в штангу в конце тайма. А сразу после перерыва отличился Цыганков после скидки Шкурина. А через 6 минут Гармаш переправил в ворота передачу Де Пены, установив окончательный счет.
Динамо уверенно било Металлист 1925 – Шкурин и Гармаш феерят, результативная замена Луческу, лидерство все прочнее
Таким образом, Динамо набрало 19 очков и закрепилось на вершине турнирной таблицы, Металлист 1925 с 6 пунктами остался одиннадцатым.
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