Динамо продолжило победную поступь в рамках 7 тура УПЛ, обыграв Металлист 1925. Смотрите видео голов и обзор матча Металлист 1925 – Динамо на "Футбол 24".

Первая половина прошла без голов, хотя обе стороны были очень близки к этому. Забитый мяч Кендзеры отменили из-за офсайда, а Ременюк попал в штангу в конце тайма. А сразу после перерыва отличился Цыганков после скидки Шкурина. А через 6 минут Гармаш переправил в ворота передачу Де Пены, установив окончательный счет.

Динамо уверенно било Металлист 1925 – Шкурин и Гармаш феерят, результативная замена Луческу, лидерство все прочнее

Таким образом, Динамо набрало 19 очков и закрепилось на вершине турнирной таблицы, Металлист 1925 с 6 пунктами остался одиннадцатым.