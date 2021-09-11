Заря круто начала поединок, доминируя в течение первых 25-ти минут. Мяч почти не держался в ногах львовян, а луганчане конвертировали своё преимущество в ряд опасных моментов – так, уже на 7-й и 9-й минутах они могли забить в результате вбеганий на край штрафной. Кабаев стрелял в дальний угол, Кочергин целил в ближний, но обоим не хватило точности. Ещё через семь минут Сайядманеш замкнул прострел Кочергина пяткой, не попав под правую штангу (и попал в офсайд). После этого у гостей прошло ещё несколько хороших атак с комбинациями в штрафной.

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Гол в ворота Руха назревал, но на 25-й минуте темп луганчан несколько сбился из-за травмы Назарины. Его вынужден был заменить Цвек. Всего через две минуты после его появления на поле львовяне едва не открыли счёт: Федорчук ворвался на правый край штрафной и закрутил мяч в дальний угол – Мацапура парировал! В целом, после ухода Назарины хозяевам стало чуть легче дышать. Подопечные Леонида Кучука всё чаще стали проверять оборону соперника забросами на ход Борячуку. В одной из таких попыток Вернидуба удалось усадить на желтую карточку.

Инициатива, однако, оставалась за Зарей. На 34-й минуте преимущество луганчан вылилось в классный обыгрыш в стеночку на левом углу штрафной с последующим ударом в дальний угол – Панькив спас Рух! Тем более неожиданным стал гол Руха на 37-й минуте: Притула выполнил передачу из центра поля на ход Борячуку, которую перехватывал Вернидуб, однако Виталий неожиданно пропустил мяч дальше – нападающий же, подхватив его, прошел подкат Имерекова и метров с 20-ти пробил под правую стойку. 1:0!

Всего через четыре минуты Заря могла сравнять счет с углового. Гладкий замкнул подачу ударом головой в дальнюю девятку, однако сфера пролетела рядом с каркасом ворот. В итоге, на перерыв команды отправились при минимальном преимуществе Руха.

Второй тайм подопечные Виктора Скрипника начали очень аактивно. Уже через минуту после возобновления игры Сайядманеш ворвался на левый край штрафной и пробил в ближний, однако Панькив спас львовян. Еще через три минуты Гладкий получил проникающую передачу от Кочергина и оказался на левом углу вратарской прямо перед Панькивым, но продвинуть мяч мимо него Александр не смог (да еще и сфолил в атаке нападающий).

После этого гости провели еще несколько хороших атак, а на 60-й минуте Заря таки забила гол в результате диагонали на Сайядманеша и его скидки вдоль линии вратарской. Панькив не смог ее выбить, а Гладкий замкнул головой – впрочем, взятие ворот не засчитали из-за фола. Александр перед ударом оттолкнул последнего защитника.

В следующие 10 минут темп встречи упал. Заря вообще ничего не создавала, а Рух даже огрызнулся неплохим контрвыпадом с ударом Климчука в правый угол с линии штрафной. Мяч прошел мимо ворот. Встревоженный таким развитием событий, Виктор Скрипник пошел на радикальный шаг, сняв с игры Гладкого и центрбэка Имерекова – вместо них на 72-й минуте вышли форварды Шахаб и Фримпонг. Еще через две минуты Заря праздновала гол.

Заслуги свежих футболистов в нем не было. Вернидуб выбил мяч головой из центра поля далеко вперед, а Сайядманеш, набрав скорость, неожиданно пронесся мимо двух центрбеков Руха, вырвавшись один на один с Панькивым и переиграв его – 1:1! Еще через пять минут другой иранец – Шахаб – попытался забить со стандарта, однако его выстрел прошел мимо левой штанги. Куда опаснее на 83-й минуте сыграл Кочергин, который вошел на левый край штрафной и нанес удар под перекладину. Панькив парировал.

В эндшпиле встречи обе команды могли вырвать победу. Заря, которая держала мяч 63% игрового времени, потеряла свой шанс на 86-й минуте, когда Шахаб с передачи Сайядманеша вышел один на один с Панькивым – Захеди обошел Панькива и пробил в пустые ворота, но мяч попал во внешнюю сторону сетки! Рух же на 90-й заработал перспективный стандарт в метрах 22-х от ворот, но Федорчук пробил с него над ближней девяткой.

На последней минуте Сайявдманеш мог забить решающий гол, откликнувшись на диагональ из глубины и пробил головой в дальний угол с левого края штрафной, однако Панькив поймал мяч. В итоге, финальный свисток зафиксировал результативную ничью.

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